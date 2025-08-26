Milan, da Fabbian a Rabiot: la situazione a centrocampo

Il Milan lavora sul centrocampo: la situazione da Fabbian a Rabiot.

Il Milan continua il lavoro per il centrocampo. Dopo aver provato per Fabbian e non aver ricevuto l’apertura del Bologna non ha dato l’apertura, i rossoneri hanno provato a capire la fattibilità dell’operazione Rabiot.

Il club ha avuto contatti con l’entourage. Ancora nessun contatto con il Marsiglia che vuole 15 milioni di euro senza contropartite per lasciarlo andare.

Il Milan ha percepito che la priorità del giocatore è di rimanere a Marsiglia. Qualora dovesse dare un’apertura nelle prossime ore i rossoneri cercheranno di proseguire questa strada, ma per ora il francese non ha dato l’apertura.