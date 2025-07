Milan-Estupiñán, affare in dirittura d’arrivo

Le novità sulla trattativa tra Milan e Brighton per Pervis Estupiñán

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il Milan ha individuato in Pervis Estupiñán – difensore ecuadoriano classe ’98 – un importante profilo da portare in rossonero.

Milan e Brighton sono sempre più vicini alla chiusura della trattativa, e mancano solo alcuni dettagli che verranno discussi nelle prossime ore.

L’affare è comunque in dirittura d’arrivo, con Estupiñán che è quindi sempre più vicino a vestire la maglia rossonera.