Milan, saltato il trasferimento di Emerson al Besiktas: decisivo l’inserimento del Flamengo

Emerson Royal non sarà un giocatore del Besiktas. Il club turco ha deciso di fare un passo indietro visto l’inserimento del Flamengo

Il Besiktas fa un passo indietro per Emerson Royal. Secondo le dichiarazioni del presidente del club turco, la società bianconera ha deciso di non puntare più sul terzino brasiliano.

Le parti avevano trovato l’accordo definitivo e il giocatore del Milan aveva già prenotato per domani un volo diretto a Istanbul.

Nella serata di oggi, però, tutto è cambiato. L’inserimento del Flamengo ha modificato i piani di Emerson Royal.

Se la trattativa tra il club brasiliano e il giocatore si concludesse in maniera positiva, il ritorno di Emerson in patria darebbe il via libera al trasferimento di Wesley alla Roma.