Milan, non si molla Dovbyk: possibile tentativo anche slegato da Gimenez
Il Milan non molla l’attaccante della Roma e potrebbe provarci con la formula del prestito
Dopo Christopher Nkunku, arrivato a Milan in serata, il Milan potrebbe provare a portare in rossonero anche un altro attaccante.
I rossoneri non escludono la pista Artem Dovbyk, per cui si era pensato a uno scambio con la Roma con Gimenez, che però non apre all’addio.
Si potrebbe però lavorare per il centravanti a prescindere da questo scambio, per esempio provandoci con la formula del prestito.
La Roma non esclude una sua partenza se riuscisse a trovare il sostituto.