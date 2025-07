Milan, l’intenzione è spingere ancora per Doué e Jashari

Il Milan spinge ancora per Guela Doué e Ardon Jashari: le ultime.

Il Milan continua a lavorare sul mercato in entrata e in particolar modo su Guela Doué e Ardon Jashari.

I rossoneri hanno intenzione di spingere ancora per entrambi i calciatori magari con una nuova e ultima offerta migliorativa.

Come anticipato nei giorni scorsi, Jashari non è rientrato nella tradizionale foto di squadra di inizio anno e non è nemmeno stato convocato per la finale di Supercoppa del Belgio.