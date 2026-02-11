De Winter: “Seguivo il Milan già da piccolo. Allegri? Ho un ottimo rapporto con lui”

De Winter (IMAGO)

L’intervista del difensore rossonero Koni De Winter a Tuttosport

L’arrivo alla Juventus, le esperienze a Empoli e Genoa e ora Il Milan. Nell’edizione di oggi, mercoledì 11 febbraio, Koni De Winter si racconta a Tuttosport.

18 presenze e 1 gol in stagione per il difensore classe 2002 arrivato in estate a Milano sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Queste le sue parole proprio sul trasferimento: “È accaduto tutto molto velocemente. Ero con mio nonno e mio fratello quando mi chiamò il mio procuratore per propormi il trasferimento al Milan. Ovviamente risposi subito di si“.

Di seguito ecco le parole del difensore rossonero

Milan, l’intervista di De Winter a Tuttosport

De Winter ha parlato così della sua passione per il Milan: “Quando ero bambino seguivo le partite del Milan in Champions League. Mio padre le seguiva ancor prima che io nascessi. Gli piaceva molto Sedorf, mi avrebbe voluto chiamare Clarence“

Ha poi proseguito parlando del rapporto con Allegri: “È stato bello ritrovare Allegri, con lui ho un ottimo rapporto. È una persona equilibrata e quando si fissa un obiettivo va dritto per ottenerlo. La fiducia nel calcio è tutto, aiuta molto. Quando arrivai alla Juventus ero spaesato e quando mi allenavo con lui aveva sempre molte attenzioni. Quando mi ha visto pronto mi ha aggregato alla prima squadra e mi ha fatto esordire”.

Massimiliano Allegri (IMAGO)

Milan, De Winter: “Obiettivo stagionale? Tornare in Champions League”

De Winter ha poi parlato dei suoi punti di riferimento calcistici: “Mi sono sempre piaciuti Kompany e Thiago Silva. Alla Juventus bastava guardare Chiellini, Bonucci e De Ligt per imparare qualcosa”.

Il classe 2002 ha poi parlato dei suoi obiettivi in questa stagione: “Sarei felice se riuscissimo a tornare in Champions League. Mondiale? Spero di vivere questa esperienza. Essere qui al Milan mi aiuterà a migliorare e a raggiungere la convocazione“.