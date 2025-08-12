Milan, formalizzato il trasferimento di De Winter dal Genoa: la situazione
Formalizzato il trasferimento di De Winter al Milan
Manca sempre meno per vedere Koni De Winter con la maglia del Milan. Proprio in queste ore è stato formalizzato il trasferimento dal Genoa del difensore classe 2002.
Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’ex Juventus sarà il sostituto di Malick Thiaw partito con destinazione Newcastle.
Il calciatore, che in questo momento si sta allenando con il Genoa, raggiungerà Milano in giornata e sosterrà domani – 12 agosto – le visite meddiche con la sua nuova squadra.
De Winter sarà quindi presto un nuovo giocatore del Milan dopo che è stato raggiunto l’accordo su una base di 22/23 milioni di euro.