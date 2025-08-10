Milan avanti per De Winter: è il nome principale per sostituire Thiaw

Il Milan sta spingendo per Koni De Winter

Il club rossonero ha mosso passi concreti per cercare di portare in squadra Koni De Winter.

Il difensore ex Juventus, adesso di proprietà del Genoa, era finito anche nel mirino dell’Inter. I nerazzurri avevano anche fatto un tentativo per bloccarlo per sopperire a una eventuale partenza di Bisseck o Pavard.

In questo momento però c’è stato un vero e proprio sorpasso da parte del Milan, che ha individuato in De Winter proprio il profilo perfetto da inserire in rosa vista l’imminente partenza di Thiaw verso il Newcastle.

Il difensore classe 2002 è considerato un’opzione importante per i rossoneri, e sono stati già avviati i contatti per cercare di entrare sempre più nel vivo della trattativa con il Genoa.