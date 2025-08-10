Milan, intesa di massima trovata con il Genoa per De Winter: operazione da 20+5 milioni

Accordo raggiunto per il trasferimento di Koni De Winter al Milan: le ultime

Il Milan ha ormai trovato il suo nuovo difensore dopo la partenza di Malick Thiaw in direzione Newcastle. Si tratta, come ampiamente anticipato e raccontato, di Koni De Winter.

Con l’addio del tedesco, la dirigenza rossonera si è subito mossa per trovare il sostituto da mettere a disposizione di Max Allegri quanto prima. Accordo trovato sulle cifre tra i club, mentre manca poco per definire l’accordo totale con il giocatore. Operazione da 20 milioni più 5 di bonus.

I dettagli finali verranno sistemati tra la notte di domenica 10 e la giornata di lunedì 11 agosto, concentrandosi sui termini di pagamento e le condizioni di alcuni bonus. C’è comunque intesa di massima con il classe 2002 e con il Genoa.

L’11 agosto, dunque, sarà la giornata della chiusura formale di un colpo raccontato passo dopo passo a seguito dell’addio di Malick Thiaw. Visite mediche a seguire tra martedì e mercoledì.

La Juventus, in cui De Winter è cresciuto fin dall’under 17, ricaverà una percentuale di circa il 15% dell’operazione totale, in quanto il giocatore ha disputato oltre 40 partite da almeno 45 minuti. Se ne avesse disputate solo 20, la percentuale sarebbe stata del 25%.