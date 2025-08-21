Milan, De Winter: “Difficile dire di no a questo club”. Athekame: “Un’emozione fortissima”

I due nuovi giocatori del Milan, De Winter e Athekame, si sono presentati in conferenza stampa dopo aver già esordito con i rossoneri

Koni De Winter e Zachary Athekame si sono presentati in conferenza stampa come nuovi giocatori del Milan.

Entrambi sono stati presentati in occasione del primo impegno ufficiale dei rossoneri, in Coppa Italia contro il Bari

Sia l’ex Juventus sia Athekame, inoltre, hanno anche esordito contro i biancorossi. I due giocatori hanno parlato del loro arrivo e dei primi giorni con il nuovo club.

Di seguito le loro dichiarazioni.

Milan, De Winter: “Un piacere ritrovare Allegri”

De Winter ha cominciato così: “La trattativa è stata velocissima: ero con la mia famiglia, mi ha chiamato il procuratore e mi ha manifestato l’interesse. Quando una squadra come il Milan ti chiama è davvero difficile dire di no. Allegri? Con lui ho vissuto i miei primi momenti tra i professionisti, è un piacere ritrovarlo. La maglia del Milan pesa molto, ma è anche altrettanto bello indossarla“.

Il difensore rossonero ha concluso parlando dell’importanza del Milan: “Qui non manca nulla, c’è tutto a disposizione e da calciatore è molto bello vedere che il club fa di tutto per farti stare bene. Penso di essere arrivato nel momento giusto della mia carriera, ho fatto tutto per step“.

Milan, Athekame: “Questo è un grandissimo club, tutti conoscono la sua storia”

Anche Athekame ha commentato la trattativa e la sua reazione: “Ho avuto una reazione forte quando mi hanno contattato, davvero un’emozione fortissima. Poi ovviamente sono rimasto lucido, ma mi ha stupito questa cosa. Non ricordo di preciso la data, circa 3 settimane fa. Rappresentiamo un club storico, che ha uno stadio meraviglioso e questo ti dà voglia di dare il 400%“.

Il terzino ha concluso parlando dei suoi obiettivi e di Allegri: “Tutti conoscono la storia del Milan, è un grandissimo club. Voglio dare il 100% per la squadra e per migliorare. Sono circondato da calciatori fantastici e questo mi spinge sempre a dare il massimo. L’impatto con il mister è stato positivo, è un allenatore importante. Ho visto che è molto disciplinato e questo mi permetterà di migliorare molto“.