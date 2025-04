Avviati nuovi contatti con Tony D’Amico per il ruolo di direttore sportivo del Milan: guadagna posizioni nella corsa con Tare

Arrivano novità in casa rossonera per quanto riguarda il capitolo dedicato al nuovo direttore sportivo.

Nella corsa al nuovo ds del Milan, guadagna posizioni Tony D’Amico, attuale direttore sportivo dell’Atalanta.

Il ds nerazzurro è uno dei nomi in lista insieme a Igli Tare, incontrato dalla dirigenza rossonera nelle scorse settimane.

Con D’Amico sono stati infatti avviati nuovi contatti, e nei prossimi giorni i rossoneri prenderanno le dovute decisioni.

Ds Milan, contatti con D’Amico

Tony D’Amico ha un contratto come direttore sportivo dell’Atalanta fino al 2027, ma è stato individuato dai rossoneri come uno dei possibili nomi per il ruolo di nuovo ds.

Giovane ed esperto del calcio italiano, infatti, D’Amico potrebbe essere un nome molto interessante per la dirigenza del Milan, da cui ripartire dopo una stagione difficile,