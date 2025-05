Milan, la Coppa Italia ora è davvero un incubo: tutti i numeri del tabù rossonero

Il Milan perde la finale di Coppa Italia contro il Bologna

“È una stagione fallimentare“. L’ammissione di colpe da parte dell’AD Giorgio Furlani dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia fa di fatto calare il sipario sull’annata rossonera. Per il Milan resta il rammarico di un trofeo che manca in bacheca addirittura dal 2003, per un ko che rischia di allontanare definitivamente Leao e compagni dalle prossime competizioni europee.

L’ultima volta che i rossoneri alzarono al trofeo la coppa nazionale la finale si giocava ancora tra andata e ritorno, con l’allora squadra di Ancelotti che ebbe la meglio sulla Roma di Capello con un totale di 6-3 nelle due partite. Da quel momento, il buio.

Negli ultimi 22 anni, il Milan è arrivato per tre volte all’ultimo atto della competizione, ma non è mai riuscito a trovare il gol. Dalle due sconfitte contro la Juventus, prima nel 2016 e poi nel 2018, a quella contro il Bologna. Lo stadio Olimpico resta un tabù per i rossoneri, almeno per quanto riguarda la Coppa Italia.

Più in generale, si tratta della nona finale persa su 14 giocate nella coppa nazionale. Nessuno ha fatto peggio, con un tabù che stona con la storia del Milan. Il gol di Ndoye spegne definitivamente la stagione della squadra di Conceição, l’incubo è realtà.

Milan fuori dall’Europa?

Il rischio per il Milan è ora quello di vivere una stagione lontano dai palcoscenici europei. Se la vittoria all’Olimpico avrebbe garantito un posto nella prossima Europa League, ora la squadra di Conceição è costretta a cercare la rimonta nelle ultime due giornate di Serie A. Servirà arrivare almeno al sesto posto per evitare questa eventualità.

L’ultima volta senza Europa per i rossoneri risale alla stagione 2019-20, quando i rossoneri patteggiarono per le violazioni del Fair Play Finanziario, scontando la pena in un anno di squalifica dalle competizioni continentali. Per tornare a una mancata qualificazione per demeriti sportivi bisogna invece risalire al 2016/17, proprio quando il Milan perse la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Poco meno di 10 anni dopo, le coincidenze sono inquietanti per i tifosi del Milan.

Per l’ultimo gol in una finale in Italia bisogna tornare a Sheva

21 anni senza un gol in una finale giocata in Italia. L’ultima volta risale alla tripletta di Shevchenko nella Supercoppa Italiana del 2004, che il Milan vinse contro la Lazio. Da quel momento, i rossoneri non sono più riusciti a segnare nelle tre finali giocate nel nostro Paese.

Una maledizione che rischia di spegnere definitivamente l’obiettivo Europa per la squadra di Conceição. Giorgio Furlani non ha usato mezzi termini per commentare la stagione dei rossoneri, con Leao e compagni che non sono riusciti a sfatare il tabù Coppa Italia nella notte dell’Olimpico. E il Milan ora ha bisogno di chiudere in crescendo per evitare di restare fuori dal gran ballo europeo, con le sfide contro Roma e Monza determinanti per il presente e il futuro. Non sono più ammessi passi falsi, anche se potrebbe essere già troppo tardi.