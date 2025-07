I convocati del Milan di Massimiliano Allegri per il raduno estivo a Milanello

In casa Milan è già iniziata l’era Allegri. Nella giornata di oggi – 6 luglio – il nuovo allenatore rossonero ha promulgato la lista dei giocatori che saranno a disposizione della squadra per il raduno 2025/2026 a Milanello.

Allegri ha selezionato 27 giocatori dall’intero organico della rosa per quello che sarà l’inizio della preparazione alla prossima stagione. A partire dalla giornata di domani infatti i rossoneri inizieranno la preparazione fisica agli ordini del nuovo allenatore.

Tra i nomi scelti da Allegri figurano tante certezze come quelle di Maignan, Pulisic e Leão. Ma molti risultano assenti.

Di seguito, la lista dei convocati di Allegri.

Milan, i convocati di Allegri per il raduno rossonero

Portieri: Maignan, Nava, Sportiello, Torriani.

Difensori: Bartesaghi, E. Royal, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, Thiaw, Tomori.

Centrocampisti: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Ricci, Vos.

Attaccanti: Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali, Okafor, Pulisic, Saelemaekers.

Come detto, tra i 27 giocatori selezionati da Allegri per l’inizio del ritiro rossonero figurano molte certezze così come diverse assenze. Sono infatti presenti punti fermi del club come Maignan e Pulisic, ma anche diversi giovani come Bartesaghi, Torriani e il classe 2007 Mattia Liberali. Tra i presenti anche Thiaw, il cui futuro calcistico resta ancora da decifrare. Il tedesco è infatti in trattativa con il Como e non solo, e la squadra biancoblù è in attesa di una risposta proprio dal difensore del Milan. Figura nella lista di Allegri anche il nome di Alexis Saelemaekers, che qualche giorno fa ha salutato la Roma rientrando dal prestito.

Assenti invece il messicano Santiago Gimenez – impegnato nella notte del 6 luglio con la nazionale messicana – e Theo Hernandez, che è sempre più proiettato verso l’Arabia. Tra i calciatori che non prenderanno parte al ritiro ci sono anche Bennacer e Adli. Quest’ultimo rientrato recentemente dal prestito alla Fiorentina.