Milan, i convocati per la tournée asiatica: assenti Emerson Royal, Pobega, Modric e Gimenez

Il Milan ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la pre season: assenti in quattro

Il Milan si appresta a iniziare la tournée per la pre season. Il tour si terrà in Asia e sarà diviso in tre tappe: Singapore, Hong Kong e Perth.

Durante questo periodo, i rossoneri affronteranno tre amichevoli di lusso: il 23 luglio contro l’Arsenal; il 26 luglio contro il Liverpool e il 31 luglio contro il Perth Glory.

Diversi i giocatori che non prenderanno parte al tour asiatico. Allegri, in conferenza stampa, aveva già annunciato l’assenza di Luka Modric che si aggregherà alla squadra da fine luglio.

Il croato è in vacanza post Mondiale per club ma non sarà l’unico a non partire per la tournée.

Il motivo delle assenze

Un altro big che non prenderà parte alla tournée è Santiago Gimenez. L’attaccante messicano è in vacanza dopo aver disputato, e vinto, la Gold Cup con il suo Messico. Anche lui, come Modric, si aggregherà dalle prossime settimane.

Discorso diverso invece per quanto riguarda Tommaso Pobega ed Emerson Royal. I due giocatori sono in uscita. Per quanto riguarda il centrocampista, è vicino un suo ritorno al Bologna.

I convocati

Ecco di seguito i giocatori che prenderanno parte alla tournée:

Portieri: Maignan, Terracciano, Raveyre, Torriani;

Difensori: Bartesaghi, Dutu, Gabbia, Jimenez, Magni, Pavlovic, Terracciano, Thiaw, Tomori;

Centrocampisti: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Ricci, Saelemaekers;

Attaccanti: Chukwueze, Colombo, Leao, Liberali, Okafor.