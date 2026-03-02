Le ultime notizie sugli infortunati del Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria in campionato contro la Cremonese

Dopo la vittoria contro la Cremonese, il Milan ha iniziato il lavoro in preparazione del derby di domenica 8 marzo contro l’Inter.

Nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo, nonostante la giornata di riposo sono stati diversi i giocatori che si sono visti a Milanello. Gabbia si è allenato e sta meglio, dovrebbe essere a disposizione di Allegri. Così come Fullkrug, impegnato nel recuperare la migliore condizione fisica.

In giornata verranno valutate anche le condizioni di Bartesaghi, altro titolare uscito dal campo al minuto 89 del match contro la squadra di Nicola.

Valutazioni anche per Giménez, che sempre in giornata avrà un consulto medico per stabilire quali saranno i tempi di recupero prima di poter rientrare in gruppo.

Milan, le ultime sugli infortunati in vista dell’Inter

Alcuni giocatori del Milan sono tornati ad allenarsi all’indomani della gara vinta contro la Cremonese per 0-2. Tra questi Gabbia e Fullkrug, giocatori non ancora al meglio della loro condizione che vogliono però cercare di mettersi a disposizione della squadra in vista del derby contro l’Inter.

Gara che sarà importante per la corsa al primo posto (che vede i nerazzurri mantenere un vantaggio di 10 punti) ma anche per quella alla Champions League, con i rossoneri che vogliono mantenere l’ampio margine sulle inseguitrici.