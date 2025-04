Milan, Conceição: “Pareggio risultato giusto. Ringrazio il pubblico per il supporto”

Le parole dell’allenatore del Milan, Sergio Conceicao, dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan

È andata in scena la seconda semifinale d’andata di questa edizione di Coppa Italia. Stasera è stato il turno di Milan e Inter, dopo la vittoria del Bologna contro l’Empoli nella serata di ieri, 1 aprile.

I rossoneri arrivavano alla gara dopo aver perso nello scorso weekend al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte per 2-1.

I nerazzurri, invece, lo scorso weekend avevano conquistato tre punti battendo a San Siro 2-1 l’Udinese di Runjaic.

Alla fine la semifinale d’andata di Coppa Italia è finita 1-1 on le reti di Abraham da una parte e Calhanoglu dall’altra. Nel post partita l’allenatore del Milan, Sergio Conceicao, ha commentato la prova dei suoi contro l’Inter.

Milan, l’intervista post partita

Sergio Conceicao ha cominciato l’intervista commentando la gara: “Aspettiamo la gara di ritorno dove c’è la possibilità di andare a Roma per giocare la finale. Come prima cosa devo ringraziare il pubblico che ci ha supportato. È stata una gara equilibrata. Dovevamo fare una gara intelligente e l’abbiamo fatta“.

L’allenatore del Milan ha poi continuato: “Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Non ho visto l’Inter arrivare in avanti come fa di solito. Credo che il risultato sia giusto. Dobbiamo continuare così per arrivare in finale di Coppa Italia e vincerla“.

“Sono qui da tre mesi”: le parole di Conceicao

L’ex Porto ha proseguito: “Sono tre mesi che sono qui. Io sono arrivato qui e abbiamo giocato la Supercoppa. Dopo abbiamo giocato ogni tre giorni. Sono solo due settimane che possiamo allenarci con calma”.

Conceicao ha concluso l’intervista: “So che può sembrare una scusa ma non lo è. Stiamo cercando in questo momento una forma nel campo