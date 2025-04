Milan, Conceicao duro: “Qui mancanze di rispetto ogni giorno”

Le parole dell’allenatore del Milan, Sergio Conceicao, nella conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Dopo due risultati utili consecutivi, contro Fiorentina e Udinese, per il Milan nella serata di ieri, 20 aprile, è arrivata una sconfitta.

I rossoneri, infatti, hanno perso il big match di San Siro contro l’Atalanta per 1-0.

Con questa sconfitta i rossoneri scivolano al nono posto in classifica con la Fiorentina ottava che, in caso di vittoria contro il Cagliari oggi, può andare a +5.

Nel post partita Conceicao si è resto protagonista di un duro sfogo sulla situazione attuale del Milan.

Milan, la conferenza stampa di Conceicao

Conceicao si è concentrato sulla situazione attuale dei rossoneri: “C’è una mancanza di rispetto ogni giorno. Sembra che non ci sia nessuno qui. C’è un uomo, un allenatore. Non sono venuto da un altro pianeta. Sono allenatore da 14 anni. La pressione va bene, ma questo no“.

L’allenatore del Milan ha poi parlato della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter che si giocherà mercoledì prossimo: “Mercoledì una partita importante. Ci può dare una finale. La squadra lo sa. È una semifinale, oltre che un Derby, e vogliamo molto andare in finale. Però non può salvare niente. Perché una squadra come il Milan non può accontentarsi“.

“Ho già vinto qualcosa in Portogallo, sono da anni nel calcio”: le parole di Conceicao

L’ex Porto ha poi concluso soffermandosi sull’ambiente: “L’ambiente da quando sono qui, dopo la Supercoppa, è stato subito negativo. A me non mi salva qualcosa. Ho già vinto qualcosa in Portogallo, sono da anni nel calcio. La pressione mi dà ambizione. Arrivare qui va tutto bene, ma la mancanza di rispetto no. Io sento questo. Ma va bene. Vediamo quando il Milan ha vinto due titoli. Poi ognuno viene giudicato per ciò che ha fatto. Nel mio caso, sei mesi“.