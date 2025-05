Sérgio Conceição, allenatore del Milan (imago)

Le dichiarazioni di Sérgio Conceição nell’intervista rilasciata dopo la vittoria del suo Milan contro il Genoa di Vieira

Finisce sul 1-2 la sfida del lunedì sera tra Genoa e Milan. Dopo il gol di Vitinha, Leao riporta sul pareggio il match.

Il gol decisivo è però un’autorete di Frendrup che sigla la vittoria dei rossoneri.

Al termine del match è intervenuto ai microfoni di DAZN Sérgio Conceição. Queste le sue parole: “Oggi è stata la dimostrazione di un gruppo unito, forte. I giocatori inseriti a partita in corso hanno dato qualcosa in più. Abbiamo anche cambiato modulo, mettendo Joao Felix e Gimenez abbiamo aperto spazi per effettuare passaggi in mezzo alla difesa avversaria. Dimostrazione che la bravura è dei giocatori non dell’allenatore”.

Proseguendo: “Se nel cerchio ho detto di andare a vincere la Coppa Italia? No, ho detto che avrebbe dovuto lavorare chi non ha giocato perché domani avremo il giorno libero”.

Milan, le parole di Conceição

L’allenatore del Milan ha poi proseguito: “Abbiamo cominciato in un modo e finito in un altro, mi pagano per questo. A volte noi allenatori riusciamo, altre volte no. Non lavoriamo su un solo sistema, né soltanto a livello individuale, bensì collettivo”.

Il focus poi si è spostato su cosa serve migliorare: “Certe volte capitano errori di squadra, come sul gol subito, ma lavoriamo su questo tutta la settimana a Milanello. Quando ai giocatori funzionano le giocate siamo tutti contenti. Forse non lo dimostro, ma dentro sono felice della risposta dei ragazzi che credono in ciò che facciamo“.

Milan, Youssouf Fofana (Imago)

Le parole dell’allenatore rossonero dopo Genoa-Milan

Conceição ha poi rivelato: “Ho ancora dei dubbi sulla formazione titolare per la finale di Coppa Italia“. E su Leao ha spiegato: “Lo conoscevo già, ma adesso molto bene. Anche lui mi conosce, sa cosa voglio ed è focalizzato a finire bene la stagione. Vedo in lui un atteggiamento importante che è la base perché per il resto la qualità non gli manca. Mi spiace non ci sarà venerdì”.

Infine ha concluso con un aggiornamento sulle condizioni di Fofana: “Ha avuto un piccolo problema al piede, anche durante la settimana ha fatto uno sforzo per allenarsi. Niente di speciale, dobbiamo gestirlo tra una partita e l’altra col Bologna“.