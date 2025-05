Conceição: “Ognuno qui ha la responsabilità di lavorare per un club come il Milan”

Le parole dell’allenatore del Milan, Sérgio Conceiçao, alla vigilia della partita contro il Genoa

L’allenatore portoghese ha presentato la partita contro il Genoa che si terrà lunedì 5 maggio alle 20:45 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

Il suo Milan si trova attualmente al 9° posto in classifica, alle spalle della Fiorentina e davanti al Como decimo.

Conceição ha presentato la partita contro il Genoa, facendo il punto in vista dell’incontro con i rossoblù.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Milan, le parole di Conceição in vista del Genoa

L’allenatore portoghese ha iniziato: “Questi risultati ci hanno aiutato. I giocatori cominciano a conoscere meglio le dinamiche della squadra, ma ci sono pur sempre dei contrattempi e delle sorprese come quella di Jovic a Venezia. Tutti sono importanti e io conto su tutti. Fiducia a tutti loro. Abraham si è fermato per un problema fisico, Jovic sta bene”.

Ha poi continuato: “Non devo gestire nulla, ognuno qui ha la responsabilità di lavorare per un club come il Milan. Dobbiamo rappresentare qualità, stiamo lavorando per quello. I vecchi allenatori sono per me dei riferimenti, così come Fabio Capello”.

“Conto su tutti i giocatori”

Conceicao si è poi soffermato su alcuni singoli. Tra questi, Leao e Theo Hernandez: “La qualità dei giocatori del Milan la dimostrano tutti. Molti hanno dimostrato di fare bene, conto su tutti i giocatori”. Walker? Lui conosce tutte le posizioni di campo, sia in difesa che a centrocampo. Sta bene ed è a disposizione per aiutare la squadra”.

Sul centravanti del Milan: “Do fiducia a tutti. In un momento può cambiare tutto, ora guardiamo la partita col Genoa di domani”. Su Jimenez: “La qualità lui ce l’ha, anche a livello di concentrazione e continuità. Si tratta di un ragazzo giovane, deve continuare così per migliorare ogni giorno. È un professionista di alto livello”.

Sulla solidità fuori casa del Milan: “Dietro c’è un lavoro di squadra: stiamo lavorando per questo. La squadra ha dimostrato in tutte le partite di saper creare, anche in casa difensiva. Stiamo lavorando continuamente su tutto questo. Non solo a livello di squadra, ma anche individualmente. È il nostro lavoro”.