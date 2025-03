Le parole dell’allenatore del Milan Conceiçao nella conferenza stampa di vigilia del match del “Maradona” contro il Napoli di Antonio Conte

Il Milan (LEGGI QUI LA PROBABILE FORMAZIONE) si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali con l’obiettivo di dare una sterzata ad una stagione che, nonostante l’eliminazione ai playoff di UEFA Champions contro il Feyenoord, può riservare ancora delle sorprese.

Una, ad esempio, è la Coppa Italia, competizione nella quale i rossoneri affronteranno in semifinale due volte l’Inter. Un’occasione grossa per rilanciarsi e rilanciare una stagione che, Supercoppa a parte, non è stata fin qui brillante.

Un’altra chance è il campionato e in particolare il big match contro il Napoli di Antonio Conte.

A tal proposito, l’allenatore dei rossoneri Sérgio Conceição ha presentato così la sfida.

Milan, le parole di Sérgio Conceiçao in conferenza stampa

Sui giocatori partiti per giocare in nazionale: “L’ideale era rimanere con tutto il gruppo ma non è stato possibile, con chi è rimasto abbiamo fatto un lavoro diverso”. Sulla sfida con Conte: “Con Antonio ho giocato contro quando giocavo nella Lazio, ci siamo affrontati tante volte ma è la prima da allenatore. Il risultato di domani è importante, abbiamo lavorato per questo”. Sulla situazione societaria scherza dicendo: “Ibra non può giocare purtroppo, con la società ci sentiamo tutti i giorni”.

Sul Napoli aggiunge: “Troveremo un Napoli come il suo allenatore, hanno tante caratteristiche che mettono in difficoltà gli avversari, sappiamo quali giocatori sono bravi. Quello che noi faremo è creare difficoltà”.

Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero

Sull’obiettivo Champions League: “Noi ci crediamo, sennò non ero qua. I giocatori sono arrivati e abbiamo potuto lavorare in maniera diversa, l’ambiente è sano e possiamo fare bene”.

Per concludere sul suo futuro: “Non ho bisogno di fiducia e rassicurazioni, io devo pensare al mio lavoro perché dipendo dai risultati. Due obiettivi, Coppa Italia e arrivare nelle prime quattro del campionato. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare domani, poi penseremo alla Coppa Italia. Oggi come oggi abbiamo staff e persone brave ad aiutare chi è in difficoltà fisica. Walker? Si è inserito bene, deve dimostrare anche lui come tutti che merita di giocare e non solo perché ha 35 anni e ha giocato nel City”.