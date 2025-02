Milan, Conceição: “Siamo qua per colpa nostra, potevamo essere già agli ottavi”

Le parole dell’allenatore del Milan Sergio Conceicao in conferenza stampa in vista dell’andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord.

Mercoledì 11 febbraio alle 21:00 il Milan scenderà di nuovo in campo in Champions League.

I rossoneri, infatti, si preparano a sfidare il Feyenoord nell’andata dei playoff della competizione.

L’andata avrà luogo in Olanda mercoledì 12 febbraio alle ore 21, mentre il ritorno il 18 febbraio alle 18:45.

Alla vigilia della partita hanno parlato l’allenatore dei rossoneri Sergio Conceicao e Tijjani Reijnders in conferenza stampa.

Milan, le parole di Conceição

Sulle scelte di formazione l’allenatore del Milan dice: “4 davanti? Il loro allenatore sa che abbiamo qualche infortunato, ma questi fanno parte del foglio”. Sulla condizione di Leao, rimasto in panchina nelle ultime due uscite: “E’ a disposizione, è una scelta mia se farlo iniziare o meno”. Su Reijnders: “Chi fa parte del Milan è un grande giocatore. Ha carattere e personalità, con tanta voglia di crescere”. Sul grande ex del match, Santiago Gimenez: “Siamo qua per colpa nostra, vogliamo vincere. Su Santi io lo sapevo e lo conoscevo da qualche anno il tipo di calciatore, lui è giovane ma è già un giocatore di grandissimo livello. Se fa bene è perché la squadra ha fatto bene come accade a Maignan se para tanto. Sono molto contento di lui e degli altri”.

Sull’equilibrio che ricerca il Milan: “Si ottiene con tutta la squadra, ho più di due squadre ora ed essendo il Milan vogliamo andare avanti in tutte le competizioni”. Sul reparto arretrato: “Conto su tutti i giocatori, ho dietro tutti giocatori che mi danno grande fiducia e carattere. Voglio una squadra corta con la linea difensiva alta. Sanno cosa devono fare”. Sulla possibilità di aprire un ciclo: “Questa è una questione di risultati, l’allenatore ha sempre le valigie pronte. Il futuro dell’allenatore dipende dal presente”. Sulla difficoltà della partita da preparare: “E’ una motivazione in più che abbiano cambiato allenatore, storicamente è difficile giocare in Olanda perché l’ambiente è caldo. Noi anche abbiamo i nostri problemi con giocatori fuori, ne abbiamo 17 a disposizione di movimento”

Milan, Reijnders: “Gimenez è stato accolto bene, come tutti”

Accanto all’allenatore del Milan, in conferenza stampa è intervenuto anche il centrocampista olandese del Milan, Tijjani Reijnders. Il numero 14 rossonero ha aperto parlando dell’accoglienza riservata al nuovo arrivo Gimenez: “Non solo io, tutto il gruppo lo aiuta. Ciascuno che è arrivato è stato ricevuto bene”.

Sulla crescita personale: “L’unica cosa che posso fare è giocare sempre meglio, fare cose importanti. Non voglio pensare troppo, il focus è sulla partita di domani. Dobbiamo essere umili, vogliamo sempre migliorarci”.

