Milan, Sergio Conceiçao

Il Milan ha annunciato che Sergio Conceiçao lascerà il club

Sergio Conceiçao non sarà più l’allenatore del Milan: lo ha annunciato lo stesso club, con un comunicato all’interno del quale ci ha tenuto a ringraziare il portoghese e il suo staff.

I rossoneri hanno ovviamente già pronto il sostituto, vale a dire Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus ha firmato nel pomeriggio un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno, e si prepara a tornare dunque in panchina.

Doppio colpo nel giro di due giorni dunque per il Milan: prima l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, ora quello di Massimiliano Allegri, che sarà ufficiale nelle prossime ore.

Di seguito il comunicato attraverso cui il club ha salutato Sergio Conceiçao.

Milan, il comunicato su Conceiçao

“AC Milan e Sérgio Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva. Il Club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi.

La famiglia rossonera saluta l’allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro”.