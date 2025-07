Comotto, Magni e Bartesaghi: così Allegri valorizza il Milan dei giovani

I rossoneri continuano a puntare sui giovani: così Max Allegri sta valorizzando Comotto, Magni e Bartesaghi nella tournée estiva.

Il Milan guarda al futuro senza dimenticarsi dei giovani. Uno che ha sempre dimostrato di averne attenzione è proprio Massimiliano Allegri che nella tornée estiva ha deciso di portare Christian Comotto, Vittorio Magni e Davide Bartesaghi.

Profili diversi ma stessa voglia di mettersi in mostra. Tutti e tre sono scesi in campo nella prima amichevole contro l’Arsenal, persa 1-0. Bartesaghi è stato schierato come quinto nel 3-5-2 dal primo minuto. In quel ruolo il Milan ha accolto da poco Estupinan, ma la permanenza a Milano del classe 2005 è sempre più probabile, magari come riserva dell’ex Brighton.

Anche Comotto e Magni, però, sono stati presi in considerazione dall’allenatore livornese. Comotto addirittura, subentrato al 66′ al posto di Ricci, è stato decisivo ai calci di rigore mentre Magni è stato mandato in campo da Allegri proprio per sostituire Bartesaghi.

Il Milan lavora alla loro crescita e, in questo senso, per Comotto si prospetta lo Spezia in un trasferimento in prestito secco con bonus che i rossoneri daranno ai liguri in base ai criteri di gol/presenze ecc. Su Magni, intanto, si muovono vari club.