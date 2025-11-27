L’AFC, Confederazione Asiatica, ha dato il via libera alla richiesta della Lega Serie A per disputare Milan-Como a Perth

Dopo FIGC, UEFA e Australia, un altro pezzo del puzzle si aggiunge per far sì che Milan-Como si giochi a Perth l’8 febbraio 2026.

È infatti arrivato il via libera anche dall’AFC, come riportato nell’edizione odierna de Il Corriere della Sera. L’AFC è la Confederazione Asiatica, a cui fa riferimento proprio la Federazione Australiana.

Non tutto è sicuro però, perché manca ancora il via libera della FIFA, che sarebbe poi quello definitivo e che porterebbe le due squadre a giocare il match proprio a Perth.

Nonostante le tante critiche, arrivate da più parti, l’idea che Milan e Como volino in Australia per giocare si concretizza sempre di più.