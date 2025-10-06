La UEFA con le parole del suo presidente, Aleksander Ceferin, ha ufficializzato che Milan-Como si giocherà in Australia

La sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como di Cesc Fabregas si giocherà in Australia a Perth: ora è ufficiale.

A spiegare la decisione è stato il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin: “Le partite di campionato dovrebbero essere giocate in casa; qualsiasi altra soluzione priverebbe i tifosi più fedeli e introdurrebbe potenzialmente elementi distorsivi nelle competizioni. La nostra consultazione ha confermato l’ampiezza di queste preoccupazioni. Vorrei ringraziare le 55 federazioni nazionali per il loro impegno costruttivo e responsabile su una questione così delicata“.

“Sebbene sia deplorevole dover rinunciare a queste due partite, questa decisione è eccezionale e non deve essere considerata un precedente. Il nostro impegno è chiaro: proteggere l’integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato al suo ambiente nazionale“: ha concluso Ceferin.

Si giocherà, invece, negli Stati Uniti a Miami la gara di Liga tra il Villarreal e il Barcellona.

Milan-Como in Australia

La gara tra Milan e Como sarà la 24ª giornata di Serie A e si giocherà a Perth tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio 2026. In quel periodo San Siro sarà inagibile per l’Olimpiade invernale.