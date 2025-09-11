Il comunicato ufficiale della UEFA sulla partita tra Milan e Como in Australia

La Uefa ha fatto chiarezza sulla partita tra Milan e Como che dovrebbe disputarsi in Australia. A oggi, non è stata presa ancora nessuna decisione definitiva.

Il comunicato ufficiale: “Il Comitato Esecutivo ha discusso le richieste della RFEF e della FIGC di approvare la disputa di una partita di campionato nazionale ciascuna al di fuori del proprio Paese, in particolare al di fuori del territorio UEFA. Il comitato ha riconosciuto che si tratta di una questione importante e in crescita, ma ha espresso il desiderio di assicurarsi di aver ascoltato le opinioni di tutte le parti interessate prima di giungere a una decisione definitiva.”

La note si conclude con: “Ci sono molte questioni da risolvere e, in quanto organo di governo europeo, la UEFA ha la responsabilità di tenere conto di tutti questi fattori. Di conseguenza, oggi non è stata presa alcuna decisione, ma la UEFA avvierà una serie di consultazioni con tutte le parti interessate al calcio europeo, compresi i tifosi.”

Decisione dunque rinviata a data da destinarsi.

Simonelli: “Milan-Como in Australia è un’esigenza, non un capriccio”

Prima del comunicato della UEFA, il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, aveva fatto chiarezza sui motivi che avevano portato alla decisione di far giocare Milan-Como in Australia.

Queste le sue parole: “San Siro in quel periodo non è disponibile a causa delle olimpiadi, così come i campi più vicini. Giocare la partita in Australia è un esigenza, non un capriccio.”