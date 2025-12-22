Annullata la sfida a Perth tra Milan e Como: a breve il comunicato della lega.

La sfida tra Milan e Como non si giocherà in Australia. Quello che doveva essere un evento di gala internazionale, in programma per l’8 febbraio prossimo, è saltato dopo settimane caratterizzate da forti dubbi e un clima di crescente ostilità.

La partita era finita da tempo al centro di un vero e proprio caso politico, alimentato da un fronte del “no” estremamente esteso che ha reso sempre più complessa l’organizzazione dell’evento in territorio straniero.

A far precipitare definitivamente la situazione, portando all’abbandono del progetto, sono state le rigide posizioni assunte dalla Afc, la Federcalcio asiatica. La federazione aveva già mostrato segnali di chiusura pretendendo la nomina di arbitri australiani per la direzione della gara, ma a far saltare il banco sono state le ulteriori condizioni poste nelle ultime ore.

Questi nuovi paletti burocratici e organizzativi sono diventati del tutto inaccettabili dai soggetti coinvolti, rendendo di fatto impossibile proseguire con l’iniziativa.