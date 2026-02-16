Milan-Como, sarà Mariani l’arbitro. Gariglio e Maresca al VAR
Ecco la designazione arbitrale completa per Milan-Como, recupero della 24ª di Serie A
Milan e Como si preparano a scendere in campo per recuperare la 24ª giornata di Serie A, rinviata a causa della concomitanza della cerimonia di apertura di Milano Cortina tenuta a San Siro.
Fischio d’inizio, dunque, previsto alle 20:45 di mercoledì 16 febbraio 2026 proprio al “Meazza”, mentre l’Inter sarà impegnato in Norvegia, all’Aspmyra Stadion, per l’andata dei playoff di Champions League.
Il Milan è reduce dalla vittoria per 2-1 sul Pisa che porta la firma di Luka Modric. Al contrario, invece, il Como di Fabregas arriva dalla sconfitta contro la Fiorentina che ha fatto scivolare i biancoblù fuori dalla zona Europa.
Ora, dunque, sono arrivate le designazioni arbitrali complete per questa sfida. Di seguito tutte le indicazioni sulla terna e sulla squadra al VAR.
Milan-Como, dirigerà Mariani: le designazioni
Toccherà dunque a Mariani dirigere il recupero della 24ª di Serie A tra Milan e Como. Insieme a lui Marcenaro come quarto uomo, poi Gariglio e Maresca da Lissone. Di seguito il quadro completo.
MARIANI
TEGONI – BINDONI
IV: MARCENARO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARESCA