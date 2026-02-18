Milan-Como, le formazioni ufficiali: Leao torna titolare
Le scelte di Allegri e Fabregas per Milan-Como
Dopo che se n’è parlato per mesi, è finalmente arrivato il giorno di Milan-Como.
La gara, che sembrava si potesse davvero giocare a Perth, si giocherà questa sera e sarà il recupero con cui si chiuderà il quadro della 24esima giornata di campionato.
Per il Milan è una partita da vincere quasi obbligatoriamente per rimanere in corsa per lo scudetto, con l’Inter che al momento è al primo posto a +8.
Dall’altra parte, il Como intende ripartire dopo la sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina e tornare a fare risultato per la lotta per un posto in Europa.
Le formazioni ufficiali
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri
A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Gabbia, Odogu, Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug.
COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Van Der Brempt, Perrone, Sergi Roberto, Vojvoda; Baturina, Caqueret; Paz. Allenatore: Cesc Fabregas
A disposizione: Cavlina, Tornqvist, Vigorito, Moreno, Smolcic, Valle, Da Cunha, Lahdo, Rodriguez, Addai, Kuhn, Douvikas.
Dove vedere Milan-Como in tv e streaming
La partita, recupero della 24esima giornata di Serie A, si giocherà nella serata di oggi, mercoledì 18 febbraio, con calcio d’inizio alle 20:45.
Sarà possibile vederla in diretta streaming in esclusiva su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky Sport per gli abbonati al servizio “Zona DAZN“.