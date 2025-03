Le formazioni ufficiali e le scelte di Conceiçao e Fabregas per la sfida di campionato tra Milan e Como, valida per la 29esima di Serie A

Appuntamento a San Siro per l’anticipo di Serie A tra Milan e Como. Le due squadre si affrontano per la 29esima giornata di Serie A in una partita molto importante.

Seppur con obiettivi diversi, infatti, entrambe le squadre hanno bisogno di punti e di importanti conferme.

Il Milan vuole trovare continuità dopo la vittoria sofferta in rimonta contro il Lecce. I rossoneri hanno infatti ribaltato il risultato dopo essere andati sotto 2-0, e dunque puntano a un altro successo. Dall’altra parte il Como vuole rimanere sulla scia del Genoa, dopo la vittoria dei rossoblù contro il Lecce.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Come arrivano le due squadre

Il Milan, come anticipato, cerca risposte dopo la vittoria in rimonta a Lecce. I rossoneri vogliono continuità in un periodo difficile, che li ha visti perdere tre partite di fila in campionato. La squadra di Conceiçao si trova al nono posto, e dunque punterà lo sguardo anche alla Fiorentina, impegnata nella gara contro la Juventus.

Il Como viene invece da un pareggio e una sconfitta in Serie A, e cerca la vittoria che manca dal 2-1 al Napoli. La squadra di Fabregas è a quota 29 punti al tredicesimo posto, e con un successo si porterebbe a -3 dal Genoa di Vieira.

Le formazioni ufficiali di Milan-Como

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Bondo, Musah; Pulisic, Gimenez, Leao. Allenatore: Sérgio Conceição.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Fofana, Pavlovic, Terracciano, Joao Felix, Abraham, Sottil

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao; Cutrone. Allenatore: Fabregas

A disposizione: Reina, Iovine, Dele Alli, Gabrielloni, Douvikas, Dossena, Fellipe Jack, Fadera, Alberto Moreno, Ikoné, Sergi Roberto, Perrone, Engelhardt, Vojvoda, Van der Brempt