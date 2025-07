Milan-Como si potrebbe giocare davvero a Perth: arriva il via libera dal Consiglio FIGC.

Arriva il via libera del Consiglio FIGC alla richiesta della Lega Serie A di disputare la gara di campionato Milan-Como a Perth, in Australia.

Manca ancora il riscontro formale da parte della Federazione australiana, della Uefa, dell’Asian Football Federation e della Fifa.

La partita dovrebbe disputarsi all’Optus Stadium, impianto da circa 60mila posti solitamente utilizzato per i match di football, rugby e cricket.

Per la prima volta nella storia quindi un match di un grande campionato europeo si potrebbe giocare a all’estero.

Milan-Como in Australia: la situazione

L’ipotesi di disputare la partita tra Milan e Como in Australia potrebbe davvero diventare realtà. Nella giornata di oggi, giovedì 10 luglio, è arrivato il via libera del Consiglio FIGC. Manca però l’ok della Federazione australiana, della Uefa, dell’Asian Football Federation e della Fifa.

Sarebbe uno scenario inedito. Per la prima volta una partita del campionato italiano si giocherebbe all’estero. Il match è previsto per il secondo weekend di febbraio, valido per la 24esima giornata di Serie A.