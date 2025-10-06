La partita tra Milan e Como si giocherà a Perth, in Australia: ecco quando si disputerà il match valido per la quinta giornata di ritorno

Milan e Como si affronteranno per la quinta giornata di ritorno in Serie A in Australia, a Perth. Si tratta di una decisione storica e inedita, spiegata dal presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin.

“Sebbene sia deplorevole dover rinunciare a queste due partite, questa decisione è eccezionale e non deve essere considerata un precedente. Il nostro impegno è chiaro: proteggere l’integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato al suo ambiente nazionale” ha commentato il numero uno dell’UEFA.

L’intenzione di giocare la partita in Australia era già stata anticipata nei mesi scorsi dal presidente della Lega Serie A Simonelli, che aveva parlato anche dell’impossibilità di giocare a San Siro in quel periodo.

Milan-Como, inoltre, non sarà l’unico match di un campionato europeo a giocarsi fuori dal continente: anche la partita di Liga tra Villarreal e Barcellona si giocherà negli Stati Uniti, a Miami.

Milan-Como in Australia: quando e dove si gioca

Come anticipato, la partita tra Milan e Como si disputerà a Perth, in Australia, per la quinta giornata di ritorno di Serie A.

Il match è in programma per il weekend tra il 7 e l’8 febbraio 2026. La data e l’orario della partita, infatti, non sono ancora stati comunicati. Come dicevamo, in quei giorni lo stadio San Siro sarà inagibile a causa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.