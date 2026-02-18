Al minuto 80 di Milan-Como l’allenatore rossonero è stato espulso dall’arbitro Mariani dopo un battibecco a bordocampo

Per Massimiliano Allegri, Milan-Como è terminata dopo 80 minuti. L’allenatore rossonero è stato espulso dall’arbitro Mariani a seguito di un battibecco vicino alle panchine.

All’80’ Saelemaekers ha scambiato parole accese con un componente della panchina del Como e col Team Manager biancoblù. Fabregas è intervenuto per calmare gli animi, Allegri si è avvicinato alla panchina degli ospiti battibeccando con i due membri dello staff biancoblù.

Il direttore di gara, su indicazione anche del quarto uomo, ha estratto il cartellino rosso per i due membri della panchina biancoblù e per l’allenatore del Milan.