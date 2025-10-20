Le parole del direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha detto la sua sulla questione Milan-Como a Perth

Manca solo l’approvazione della FIFA affinché Milan-Como si disputi a Perth, in Australia.

Dopo l’ok dei due club, della Lega Serie A e dell’UEFA, ecco che l’ipotesi diventa sempre più concreta. A tale decisione si sono susseguite però diverse critiche, soprattutto da parte dei giocatori.

Rabiot e Maignan, oltre a Jesus Rodriguez, hanno espresso il loro parere contrario, sottolineando come non ci sia rispetto per i calciatori, e tutto ruoti sempre intorno al business.

Il ds del Como Carlalberto Ludi ne ha parlato nella trasmissione Radio Anch’io Sport in onda su Rai Radio 1.

Le parole del direttore sportivo

Ludi non si è voluto sbilanciare, ricordando come manchi ancora l’ok definitivo della FIFA: “Il club ha già preso una posizione, ma aspettiamo prima di esporci troppo”.

Il ds del Como ha però ammesso: “Se sarà limitata a una partita sport, capisco ci siano dei dubbi. Se invece può essere un progetto pilota, allora potrebbe avere una dimensione più impattante”. Ludi ha voluto ricordare come in Asia e Oceania non manchi la passione, e ha portato l’esempio dell’Indonesia: “Il problema è che il calcio non è ben radicato e non c’è stata una buona scuola, ma il terreno fertile c’è”.