Serie A, Milan-Como si disputerà il 18 febbraio: il comunicato ufficiale
Fissata la data in cui si disputerà la partita tra Milan e Como, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2025/26.
Il comunicato ufficiale della Lega: “Si comunica che la gara Milan-Como, valevole per la 24^ giornata del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026, sarà recuperata mercoledì 18 febbraio 2026 con inizio alle ore 20.45“.
Le altre 9 partite, invece, si giocheranno nel secondo weekend di febbraio: la prima gara sarà venerdì 6 (Verona-Pisa), mentre l’ultima sarà Roma-Cagliari, in programma lunedì 9 alle ore 20:45.