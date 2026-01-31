Milan in chiusura per Cissè dal Verona: rimarrà a Catanzaro fino a fine stagione

C’è l’accordo verbale tra Milan e Verona per Alphadio Cissè

Il Milan è ormai vicino ad Alphadjo Cissè, centrocampista offensivo di proprietà dell’Hellas Verona che sta trascorrendo questa stagione in prestito in Serie B con la maglia del Catanzaro.

I rossoneri hanno trovato un accordo verbale per il suo trasferimento. Il suo arrivo effettivo a Milano, però, sarà solo tra sei mesi.

Infatti, concluderà la stagione proprio in prestito al Catanzaro, dove sta facendo molto bene, con già 6 gol segnati in campionato. Proprio a causa di questa trattativa, però, non è partito insieme alla squadra per Bolzano, dove oggi i calabresi giocheranno col Sudtirol.

Sta per essere battuta, quindi, la concorrenza del PSV Eindhoven per il classe 2006.