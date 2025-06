Milan, sondaggio del Real Betis per Chukwueze: per Theo è bassa l’offerta dell’Atletico

Il punto Milan sulle uscite: Chukwueze è stato sondato dal Betis, per Theo è bassa l’offerta dell’Atletico e non c’è l’apertura verso l’Al-Hilal: la situazione

Arrivano importanti novità sul fronte uscite in casa Milan. Samuel Chukwueze (che nella passata stagione ha collezionato 26 presenze in Serie A con 3 gol e 2 assist) è finito nel mirino del Betis Siviglia, che ha anche effettuato un sondaggio nei confronti del calciatore nigeriano. Per Theo Hernandez invece è stata giudicata troppo bassa l’offerta di 15 milioni depositata dall’Atletico Madrid.

Il francese è anche poi nel mirino dell’Al-Hilal, ma nonostante il forte interesse da parte del club saudita il terzino continua a non dare apertura alla trattativa.

La nuova squadra di Inzaghi ha infatti individuato nel terzino del Milan il profilo ideale da inserire in rosa, e resta assolutamente una prima scelta.

L’Al-Hilal ha però in pugno Angeliño come alternativa, e ha depositato alla Roma un’offerta tra i 22 e i 25 milioni di euro.