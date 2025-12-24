Chukwueze dal ritiro della Nigeria: “Mi manca il Milan. In Serie A non mi è stato concesso tempo”

Samuel Chukwueze ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan dal ritiro della Nigeria. Ecco le parole del giocatore

Il Milan, Modric e la favorita per lo scudetto. Intervistato da On Sport, Samuel Chukwueze ha ripercorso il passato in rossonero, senza nascondere il desiderio di tornare a Milanello.

Dal ritiro della Nigeria, l’esterno ha parlato delle differenze tra tra la Serie A e la Premier League: “Per me non ce ne sono, ogni campionato ha il suo stile di gioco“.

Attualmente Chukwueze veste la maglia del Fulham, in prestito dal Milan. Il giocatore ha le idee chiare sul motivo per il quale non ha trovato spazio in Serie A: “Penso che in Italia non mi sia stato concesso tempo e credo di non aver avuto le opportunità che avrei voluto. Succede nel calcio, devo continuare a lavorare. Magari ritornerò in Serie A, per il momento sono concentrato sul Fulham, qui ho ritrovato fiducia“.

Il nigeriano ha ammesso: “Mi manca il Milan, è la mia seconda casa. La mia famiglia è rimasta a Milano perché è una bella città. Ognuno però deve concentrarsi sulla propria vita“. E ancora: “Mi reputo fortunato a essere ancora un giocatore del Milan, dato che sono in prestito“.

“Modric è fantastico, Ibra un leader”

Chukwueze ha parlato anche di Luka Modric. L’esterno ha condiviso lo spogliatoio con il campione croato durante la preseason: “È un giocatore fantastico. Mi sono allenato con lui e credo sia uno dei calciatore migliori con cui abbia mai giocato. Incarna lo stile del Milan“.

A proposito di campioni, Chukwueze ha elogiato Zlatan Ibrahimovic: “È una persona che tutti rispettano, dal punto di vista calcistico e per la sua mentalità“. Il nigeriano ha spiegato: “Quando vedi e parli con Ibra rispetti e ascolti ogni cosa che dice. Quando incontra un giocatore gli fa crescere dentro la motivazione“.

La favorita per lo scudetto è…

Chukwueze ha concluso la sua intervista parlando della favorita per la vittoria della Serie A. L’esterno non ha dubbi: “Tanti fattori fanno pensare al Milan. Se riuscissero a continuare a spingere forte potrebbero senza dubbio vincere“.