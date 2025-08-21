Dalla depressione ai titoli nell’Europa che lo annoia: Milan, chi è Boniface

Chi è Victor Boniface, l’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen prossimo a vestire la maglia del Milan

Victor Boniface non è mai stato così vicino all’Italia. Il possente e imprevedibile attaccante nigeriano, tra i grandi protagonisti della vittoria in Bundesliga del Bayer Leverkusen nella stagione 2023-2024, presto potrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan.

Dalle “aspirine” al rosso di San Siro, con l’obiettivo di continuare a sorprendere tutti.

Ha iniziato a farsi notare con il Bodø/Glimt, poi è esploso in Belgio con l’Union Saint-Gilloise, fino alla memorabile sfida vinta contro il Bayern Monaco.

Capocannoniere dell’Europa League 2022-2023, a soli 24 anni ha già dimostrato di poter segnare con continuità e di avere un feeling speciale con i trofei.

Dal dramma alla depressione, poi la rinascita in Norvegia

La sua storia personale è fatta di diversi alti e bassi che gli hanno, in un certo senso, condizionato la carriera. Il giovane talento del Real Sapphire ha saputo con il tempo sobbarcarsi sulle spalle i tanti problemi che lo hanno costernato, sia fisici che familiari.

In un’intervista rilasciata in Nigeria, Boniface (qui i dettagli sull’operazione con il Milan) ha raccontato un momento particolare della sua vita prima che prendesse una piega decisamente più piacevole: “Ho perso interesse per il calcio, ho iniziato a mangiare di tutto dimenticandomi la dieta. Mi sono anche concesso alcool e feste, volevo solo stare bene e avere una vita normale ed ero diventato depresso”.

Questa caratteristica lo ha accompagnato fino al suo arrivo in Norvegia. Curioso il “no” del Valerenga dopo un provino, con l’allenatore di quel tempo Ronny Deila che ha poi rivelato di essersi pentito di quella scelta. Le sue enormi qualità vengono messe in risalto nel Bodø/Glimt, ma due infortuni consecutivi al legamento crociato fanno tornare a Boniface i vecchi pensieri e forse la consapevolezza di ambire al solo campionato norvegese. Da quel momento in poi invece, la vita di Victor cambia definitivamente e sigla una tripletta nei preliminari di Champions League contro il Klaksvik, diventando il più giovane a realizzarla in un club della Norvegia. Il suo percorso verso le big di Europa è appena iniziato.

Milan, i numeri di Victor Boniface: un gol ogni due match e già cinque trofei

L’attaccante ha una propensione verso i trofei e i premi personali. Sin dai tempi del Bodø/Glimt si è saputo subito inserire in contesti vincenti, contribuendo con gol e assist alle vittorie dei norvegesi. Con l’Union Saint-Gilloise ha invece compiuto un vero e proprio miracolo, portando da protagonista il club in cima al calcio nazionale e in Champions League. Con Guirassy in attacco al Bayer Leverkusen ha formato una coppia d’attacco esplosiva, battendo il Bayern Monaco e portando in città la prima Bundesliga della storia. Due i titoli personali di capocannoniere, entrambi con il club belga, nelle qualificazioni di Champions e in Europa League.

Attacco della profondità, capacità di puntare l’uomo, senso del gol e lucidità in zona offensiva fanno del classe 2000 un giocatore a tutto tondo e in grado di saper fare tutto. Con 66 gol in 135 match in carriera, Boniface segna praticamente almeno una volta ogni due partite. Giocatore con spiccate doti da assistman, può essere il profilo giusto per Massimiliano Allegri in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. L’unica incognita riguarda le sue condizioni fisiche: nel periodo che va da ottobre a dicembre di ogni anno ha sempre subito infortuni piuttosto importanti tra cui due rotture del legamento crociato.

“L’Europa noiosa” e la difficoltà di ambientamento

Con il suo arrivo al Bayer Leverkusen per un cifra intorno ai 23 milioni di euro, Boniface inizia un nuovo percorso che lo porterà poi a vincere il campionato andando in doppia cifra e stupendo tutta la Bundesliga. Ma anche in questa situazione il ragazzo fa molta fatica a trovarsi con l’ambiente tedesco, completamente diverso da quello nigeriano e in linea con le passate esperienze tra Norvegia e Belgio.

In un poadcast chiamato “The Culture League”, Victor ha detto di vivere “in un’Europa noiosa. Se la Nigeria fosse a cinque-sei ore di macchina dalla Germania sarei rimasto a casa e preso il treno ogni volta per andare a giocare”. Nella stessa intervista ha anche spiegato cosa gli manca delle abitudini della propria nazione: “Non solo il cibo, le abitudini sono diverse. Tutto ciò che riguarda gli amici e la famiglia. Di sicuro preferirei rimanere a Lagos e in futuro giocherò per l’MFM, ne sono certo“.

Milan, Boniface e il paragone con il suo compagno di nazionale Osimhen

Il nome Victor potrebbe fare spesso pensare ai tifosi italiani di poter paragonare Boniface al suo compagno di nazionale Osimhen. In patria spesso si sono fatti paragoni tra i due giocatori: caratteristiche simili ma non troppo per due attaccanti che di sicuro sono le due grandi speranze della Nigeria. Proprio il suo compagno di reparto e amico aveva predetto la vittoria in Bundesliga del Bayer Leverkusen nel 2024.

Più esplosivo e talentuoso il numero 9 ex Napoli, più propenso al gioco con i compagni e al sacrificio la punta del Bayer Leverkusen. Il destino di Osimhen si è intrecciato con l’Italia e l’ha aiutato a crescere, quello di Boniface potrebbe presto farlo per portarlo al salto di qualità definitivo. I tifosi rossoneri sognano di poter vedere un nuovo Victor, questa volta a Milano, in grado di poter scardinare le difese avversarie e segnare con continuità.

A cura di Gennaro Dimonte