Le formazioni ufficiali di Chelsea-Milan

Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista della prossima stagione. A Stamford Bridge, il Milan è pronto a sfidare il Chelsea.

Reduce dal pareggio di ieri – 9 agosto – contro il Leeds, i rossoneri avranno adesso a disposizione un altro test amichevole per cercare di arrivare al meglio ai primi impegni del nuovo anno.

Dopo l’incontro di oggi, per il Milan inizierà da subito il cammino in Coppa Italia: i rossoneri affronteranno il Bari al primo turno della competizione il 17 di agosto (LEGGI QUI IL TABELLONE COMPLETO).

Di seguito, le formazioni ufficiali e le scelte di Maresca e Allegri.

Chelsea-Milan, le formazioni ufficiali

MILAN (3-5-2): Maignan; Terracciano, Tomori, Coubis; Saelemaekers, Musah, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. All. Maresca

Dove vedere la partita in tv o streaming

Chelsea-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN e in differita su NOVE a partire dalle ore 21:30. Il servizio streaming sarà attivo solo su DAZN.