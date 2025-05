Milan, nona rimonta con Conceição e quarta vittoria di fila: Champions ancora possibile?

Dodicesima rimonta del Milan in stagione, nona con Conceição in panchina: qualificazione in Champions ancora possibile? Le combinazioni

È un Milan diverso, quello delle ultime 6 partite in tutte le competizioni. Diverso per il modulo adottato e per i risultati ottenuti, ben distanti da quelli conseguiti nel resto della stagione.

Con lo switch dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1 i rossoneri hanno trovato continuità: 5 vittorie in 6 partite, per un bottino di 15 punti raccolti su 18 disponibili.

In questi numeri c’è però una costante: la rimonta. Contro il Bologna, il Milan ha effettuato la dodicesima rimonta stagionale, la nona da quando c’è Sérgio Conceição.

I punti ottenuti in Serie A partendo da una situazione di svantaggio salgono quindi a 22: 3 con Fonseca, 19 con l’allenatore ex Porto. 60 punti in classifica, di cui ben 22 in rimonta, quindi il 36,6%.

Prima Fonseca, poi Conceição: tutte le rimonte del Milan

Le rimonte del Milan con Paulo Fonseca in panchina:

Serie A:

Milan-Torino da 0-2 a 2-2 Lazio-Milan da 2-1 a 2-2 Cagliari-Milan da 1-0 a 3-3

Le rimonte del Milan con Sérgio Conceição in panchina:

Supercoppa Italiana:

Juventus-Milan da 1-0 a 1-2 Inter-Milan da 2-0 a 2-3

Serie A:

Como-Milan da 1-0 a 1-2 Milan-Parma da 1-2 a 3-2 Lecce-Milan da 2-0 a 2-3 Milan-Como da 0-1 a 2-1 Milan-Fiorentina da 0-2 a 2-2 Genoa-Milan da 1-0 a 1-2 Milan-Bologna da 0-1 a 3-1

Qualificazione in Champions ancora possibile: gli scenari

Nonostante un campionato caratterizzato da parecchia discontinuità nei risultati, con tanti bassi e troppi pochi alti, il Milan potrebbe ancora raggiungere il quarto posto. Cosa che accadrà se:

La Roma fa al massimo 3 punti tra Atalanta, Milan e Torino;

fa al massimo 3 punti tra Atalanta, Milan e Torino; Juventus e Lazio pareggiano nella 36esima giornata e fanno al massimo un punto a testa nelle ultime 2 giornate (Juventus-Udinese e Venezia-Juventus. Inter-Lazio e Lazio-Lecce);

e pareggiano nella 36esima giornata e fanno al massimo un punto a testa nelle ultime 2 giornate (Juventus-Udinese e Venezia-Juventus. Inter-Lazio e Lazio-Lecce); Il Bologna totalizza massimo 4 punti tra Fiorentina e Genoa. Il Milan è in vantaggio negli scontro diretti: 2-1 all’andata per il Bologna, 3-1 al ritorno per il Milan;

totalizza massimo 4 punti tra Fiorentina e Genoa. Il Milan è in vantaggio negli scontro diretti: 2-1 all’andata per il Bologna, 3-1 al ritorno per il Milan; La Fiorentina ottiene al massimo 6 punti contro Venezia, Bologna e Udinese.