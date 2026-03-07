Milan, ecco Cardinale: il proprietario del club è arrivato a Milanello | FOTO e VIDEO

Gerry Cardinale è arrivato a Milanello in occasione della rifinitura dei rossoneri pre-derby. Si tratta della terza visita in un mese

Gerry Cardinale è a Milanello. Il proprietario del Milan è arrivato all’ora di pranzo in occasione della rifinitura della squadra. Domani, 8 marzo alle ore 20:45, i rossoneri saranno impegnati contro l’Inter nel “derby della Madonnina”.

Come anticipato da Peppe Di Stefano a Sky Sport, si tratta della terza visita di Cardinale al centro sportivo in poco più di un mese.

L’imprenditore statunitense ha incontrato il Milan lo scorso 21 gennaio. Successivamente, il proprietario ha fatto visita alla formazione di Massimiliano Allegri il 15 febbraio, a pochi giorni dalla sfida poi pareggiata contro il Como.

La presenza di Cardinale sottolinea l’importanza del derby di Milano, che potrebbe rivelarsi decisivo per la lotta scudetto. In caso di vittoria, il Milan potrebbe ridurre il gap dall’Inter e portarsi a -7 in classifica. Qualora vincessero i nerazzurri, la squadra di Chivu salirebbe a più 13 in classifica ipotecando (o quasi) lo scudetto.

Cardinale a Milanello: le immagini

Gerry Cardinale è arrivato a Milanello. Il proprietario rossonero è stato accolto dai tifosi all’ora di pranzo. Ecco le immagini di Peppe Di Stefano di Sky Sport.

I numeri del Milan

Il Milan ha fissato l’obiettivo: la qualificazione alla Champions League. Il sogno scudetto sembra essere sfumato, con l’Inter lanciatissima verso la vittoria del campionato. I rossoneri hanno raccolto 57 punti in 27 gare e si trovano a meno 10 dai “cugini” nerazzurri. La stagione rossonera è comunque più che positiva.

Il Milan è vicina alla qualificazione alla Champions League. Alle spalle della squadra allenata da Massimiliano Allegri c’è il Napoli. Gli azzurri, con una partita in più, sono a una lunghezza di distanza da Modric e compagni. Anche per questo motivo, la super sfida di San Siro potrebbe decidere le sorti del campionato.