Gerry Cardinale, proprietario del Milan (Imago)

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, si è recato questa mattina a Milanello per salutare staff e giocatori rossoneri

Un allenamento speciale quello di oggi, mercoledì 21 gennaio, per il Milan. A Milanello, infatti, era presente il proprietario rossonero Gerry Cardinale.

Lo statunitense, che negli scorsi giorni era a Londra per una riunione legata al progetto NBA Europe, ha approfittato della vicinanza per tornare dopo tanto tempo al centro sportivo del club insieme a Ibrahimovic, Furlani e Tare: segno di compattezza, coesione e prospettiva.

Cardinale è arrivato intorno alle 10 a Milanello, ha abbracciato Allegri e il suo staff e dopodiché ha anche salutato il gruppo squadra, poco prima dell’allenamento, prima di lasciare il centro sportivo intorno alle 12.

Il 58enne si è poi recato anche a Casa Milan, negli uffici del club, per salutare i dipendenti e gli altri dirigenti. Una visita dunque particolare per la società.