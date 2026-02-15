Gerry Cardinale torna a Milanello: presente all’allenamento mattutino dei rossoneri in vista della sfida con il Como.

Il Milan dopo la vittoria contro il Pisa pensa al recupero della 24esima giornata di campionato. La sfida contro il Como si giocherà a San Siro il prossimo 18 febbraio alle 20.45.

Allegri sta dunque preparando la squadra al prossimo impegno a Milanello dove si rivede un ospite speciale. A distanza di quasi un mese dall’ultima volta (21 gennaio) Gerry Cardinale è tornato a vedere un allenamento della squadra. Si tratta della prima visita a Milanello “post Elliott”.

La società vorrebbe infatti far diventare queste apparizioni quasi normali, costanti. Dopo il suo arrivo ha salutato la squadra e ha assistito alla preparazione atletica del mattino.

Non manca il tempo per scherzare anche con Allegri e soprattutto con Maignan, congratulandosi con lui per il rinnovo. Insieme a Cardinale non sono mancati anche gli altri dirigenti rossoneri Furlani, Ibrahimovic e Tare.