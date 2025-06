Milan, Camarda rinnova ed esce in prestito: Lecce e Spezia in corsa

L’attaccante classe 2008 rinnoverà con il Milan, poi il prestito: Lecce e Spezia in corsa

Francesco Camarda è pronto a lasciare il Milan – club in cui ha sempre giocato – ma prima arriverà il rinnovo per un anno.

Sull’attaccante italiano classe 2008 c’è il Lecce in corsa, che ripartirà con Eusebio Di Francesco in panchina.

Francesco Camarda ha attirato l’interesse anche da una squadra di Serie B, ovvero lo Spezia.

Le opzioni, quindi, sono due: giocare in Serie A per puntare alla salvezza oppure scendere di categoria per provare a vincere la Serie B.