Milan-Cagliari, ci siamo: tutto pronto per la finale di Coppa Italia Primavera

Cresce l’attesa per la finale di Coppa Italia Primavera tra Milan e Cagliari: tutto quello che c’è da sapere.

La finale della Coppa Italia Primavera 2024/2025 vedrà affrontarsi il Milan e il Cagliari mercoledì 9 aprile alle ore 15:00 presso l’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano.

Il Milan ha conquistato l’accesso alla finale superando il Lecce in semifinale con una vittoria per 1-0, grazie a un gol di Scotti, attaccante esterno adattato a centravanti.

L’allenatore rossonero Federico Guidi ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando l’importanza dei sacrifici compiuti dai suoi giocatori. ​

Il Cagliari, guidato da Fabio Pisacane, ha ottenuto la sua prima storica qualificazione alla finale della competizione battendo la Juventus 2-0, con reti di Vinciguerra e Bolzan. ​

Giocatori chiave

Per il Cagliari, il portiere Velizar Iliev ha mantenuto la porta inviolata in 9 delle 28 partite stagionali, subendo 28 gol. In difesa, i centrali Andrea Cogoni e Antoni Franke, entrambi classe 2006, si distinguono per la loro imponenza fisica e capacità nei duelli aerei. Franke, in particolare, rappresenta una minaccia anche nelle situazioni offensive su calcio piazzato.

Nel Milan, il portiere Longoni ha subito 25 reti in 21 presenze, mantenendo la porta inviolata in 4 occasioni. Si è distinto per la reattività tra i pali e per le parate decisive nei calci di rigore durante le fasi eliminatorie. In difesa, Matteo Dutu e Dorian Paloschi, entrambi alti 192 cm, sono efficaci sia nel gioco aereo difensivo che offensivo, avendo già segnato di testa in stagione.

Sede della finale

L’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, scelta per ospitare la finale, è uno stadio storico dove la nazionale italiana disputò la sua prima partita nel 1910. La decisione di utilizzare questo impianto è stata presa dal Consiglio di Lega su proposta dell’ufficio competizioni. ​

Entrambe le squadre giungono alla finale con la determinazione di conquistare il trofeo, promettendo una partita avvincente e ricca di emozioni per gli appassionati del calcio giovanile.