Victor Boniface è tornato in Germania: nelle prossime ore la decisione del Milan
Victor Boniface torna in Germania
L’attaccante nigeriano, dopo aver svolto le visite mediche con il Milan, ha fatto ritorno in Germania.
Il club deciderà nelle prossime ore se tesserare o meno il calciatore classe 2000 o se andare su altri profili per l’attacco.
Come vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi infatti, Boniface ha svolto delle visite e degli esami particolarmente approfonditi a causa proprio delle sue condizioni fisiche non ottimali. Proprio per questo, la società rossonera sta valutando se portare a termine l’operazione o meno.