Milan, ai dettagli Boniface. Il suo arrivo non esclude Harder
Il Milan ha trovato il suo nuovo attaccante, ma potrebbe non fermarsi qui
Dopo giorni di ricerca, con diversi nomi in lista, il Milan ha trovato il proprio nuovo attaccante: si tratta Victor Boniface, nigeriano del Bayer Leverkusen per cui è stato trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 30 milioni di euro.
Per l’arrivo dell’africano mancano gli ultimi dettagli sul contratto, mentre l’accordo tra i club è già stato trovato. La giornata di giovedì, quindi, può essere quella della definizione dei documenti.
Il suo acquisto, inoltre, non esclude un ulteriore intervento in avanti. Dato che Boniface arriverà in prestito e che ai rossoneri entreranno più di 20 milioni di euro dalla cessione di Okafor, il nome di Harder rimane da attenzionare.
Il danese infatti rimane nella lista di Tare, qualora il Milan dovesse decidere di regalare ad Allegri un altro attaccante.