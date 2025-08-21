Milan, accordo totale con Boniface
Il Milan ha sistemato gli ultimi dettagli lato giocatore e agente con Victor Boniface: si attendono solo le visite mediche dell’attaccante
Victor Boniface è sempre più vicino al Milan.
Il club rossonero ha sistemato gli ultimi dettagli lato giocatore e agente, dunque ora si attendono solo le visite mediche.
Il Milan ha raggiunto l’accordo con il Bayer Leverkusen sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 30 milioni di euro, come raccontato nei giorni scorsi.
Dopo aver trovato l’intesa totale, dunque, adesso sarà il momento di programmare le visite mediche del giocatore.