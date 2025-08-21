Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, accordo totale con Boniface

Gianluca Di Marzio 21 Agosto 2025
Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen
Victor Boniface

Il Milan ha sistemato gli ultimi dettagli lato giocatore e agente con Victor Boniface: si attendono solo le visite mediche dell’attaccante

Victor Boniface è sempre più vicino al Milan.

Il club rossonero ha sistemato gli ultimi dettagli lato giocatore e agente, dunque ora si attendono solo le visite mediche.

Il Milan ha raggiunto l’accordo con il Bayer Leverkusen sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 30 milioni di euro, come raccontato nei giorni scorsi.

Dopo aver trovato l’intesa totale, dunque, adesso sarà il momento di programmare le visite mediche del giocatore.