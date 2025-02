Milan, si cerca di chiudere Bondo per sostituire Bennacer

Il Milan ripensa a Warren Bondo se parte Bennacer: la situazione

La possibile uscita di Ismael Bennacer verso il Marsiglia ha spinto il Milan a tornare su Warren Bondo del Monza.

Per il calciatore algerino del Milan c’è la pressione del club francese, e si va verso la buona riuscita di questa staffetta a centrocampo.

Bennacer è ora più vicino al trasferimento al Marsiglia in prestito oneroso con diritto a 10 milioni.

Il Milan quindi sta cercando di chiudere l’arrivo di Bondo per sostituirlo. In serata sono attesi i suoi agenti a Casa Milan per trovare l’intesa. Il Monza chiede 15 milioni per il trasferimento.